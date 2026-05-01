Смертельное ДТП на трассе «Каспий» под Волгоградом: 1 погиб, 4 в больнице

Авария случилась в Иловлинском районе.

Вечером 30 апреля 2026 года в Иловлинском районе Волгоградской области произошла трагедия, которая снова напомнила водителям о цене ошибки на дороге.

На 873-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» случилось лобовое столкновение двух легковушек. По данным регионального ГУ МВД России, водитель автомобиля Cherry Tiggo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в ВАЗ-2111. Удар оказался настолько сильным, что водитель отечественной машины погиб на месте.

Четверо человек получили травмы. Трое пассажиров из Cherry Tiggo, среди которых есть ребенок, и один пассажир ВАЗа были срочно доставлены в больницу. Сейчас медики борются за их здоровье.

Трасса «Каспий» — одна из самых загруженных в регионе. Здесь часто случаются аварии из-за высокой скорости и усталости водителей. В ГИБДД напоминают: даже кратковременная потеря внимания может стоить жизни. Особенно опасно идти на обгон в вечернее время, когда видимость ухудшается.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о столкновении двух теплоходов на Дону.