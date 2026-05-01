В майские праздники коммунальные службы Дона работают в усиленном режиме

Сформировано 1347 аварийных бригад, особый контроль за вывозом мусора.

Источник: Комсомольская правда

На майские праздники на Дону усилят работу коммунальных служб. Об этом сообщают в правительстве региона.

Все коммунальные службы Ростовской области переходят на усиленный режим. Основной упор сделан на аварийные бригады. Для оперативного реагирования сформировано 1347 бригад. Это более пяти тысяч человек и 1,7 тысячи единиц спецтехники. Также подготовлено 926 резервных источников электроснабжения.

Особое внимание уделят вывозу мусора. В праздники его объемы традиционно растут. Перед региональными операторами поставлена задача усилить работу и составить графики дежурства. Муниципалитеты проконтролируют своевременный вывоз отходов.

Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная подчеркнула: взаимодействие между муниципальными горячими линиями и экстренными службами обеспечено. Каждую ситуацию будут контролировать до полного разрешения. Все обращения фиксируют и сразу передают в ресурсоснабжающие и аварийные службы.

Сообщить о проблемах с водой можно по телефонам своего города или района, а также через диспетчерскую минЖКХ: (863) 240−13−60 и 240−13−79. Все контакты горячих линий муниципалитетов собраны на портале правительства области в разделе «Горячие линии по вопросам ЖКХ».

