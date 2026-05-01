Чукотка закупила мобильные резервуары для тушения возгораний в лесах

Новые мобильные пожарные резервуары поступят в Чукотский автономный округ при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Резервуары открытого типа закуплены для усиления противопожарной защиты природных территорий, населенных пунктов и объектов инфраструктуры региона. Они позволят пожарным расчетам оперативно разворачивать источники воды даже в самых отдаленных местах, что значительно повысит шансы на быстрое тушение возгораний.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.