Для бизнеса Бурятии пройдет «Акселератор социальных проектов»

Образовательная программа «Акселератор социальных проектов» пройдет в Бурятии в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.
«“Акселератор социальных проектов” — это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий. Часть программы пройдет в режиме онлайн, а финальная защита проектов — очно. Образовательная программа ориентирована на предпринимателей, которые работают в сфере социального предпринимательства, хотят найти новую бизнес-идею и подготовиться к подаче заявок на гранты в 2026 году», — прокомментировали специалисты регионального центра «Мой бизнес».
Занятия стартуют 25 мая и продлятся до 10 июля. Участники обучения изучат финансовую грамотность, бизнес-модель социального предприятия, личный бренд, продвижение проекта и первые продажи, маркетинг и продвижение на рынке, создание чат-ботов и каналов. Также они узнают, как создать эффективную команду и выстраивать внутренние процессы в коллективе, в том числе удаленно.
Участие в обучении бесплатно, количество мест ограничено. Необходима регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.