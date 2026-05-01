В Калининграде на майские шашлыки готовы потратить 3 200 рублей — опрос

В предпочтениях жителей лидирует свинина.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде средний бюджет на майские шашлыки на одного человека в этом году составляет 3 200 ₽, включая покупку мяса, овощей и напитков. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

Примерно четверть участников — 23% — планируют приготовить шашлык самостоятельно. Часть горожан собирается в гости: 4 из 100 приглашены к родственникам или друзьям, ещё 9% планируют и жарить мясо, и ходить в гости. У 44% жителей таких планов нет.

Мужчины остаются более активными сторонниками шашлыков, чем женщины. Реже других отказываются от майских посиделок молодые люди до 35 лет, а у мангала чаще всего готовы стоять калининградцы старше 45. Самыми «шашлычными» по настрою оказались семьи с детьми, а также горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — они активнее остальных и готовят сами, и принимают приглашения в гости.

В предпочтениях жителей лидирует шашлык из свинины — его выбирают 45% участников опроса. Ассорти из разных видов мяса предпочитают 25%, курицу — 30%.

Опрос проводился с 20 по 24 апреля.

На майские праздники люди массово едут за город на шашлыки и, как правило, выбирают для приготовления свинину. Несмотря на распространённость этого вида мяса, не у каждого получается пожарить его так, чтобы получилось сочно и ароматно. «Клопс» узнал у кулинаров целых три рецепта маринада для шашлыка из томатной пасты, уксуса и красного вина.

