В Республике Алтай провели успешный запуск беспилотника «Суперкам»

Успешный запуск беспилотника самолетного типа «Суперкам» состоялся на территории Республики Алтай. Он был организован в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма региона.
Полет провели операторы Центра беспилотной авиации. Аппарат преодолел почти 200 км в Усть-Канском районе, поднявшись на высоту 3 тыс. м. Операторы тщательно проработали маршруты, определили лучшие точки для взлета и посадки.
«Суперкам» — это современный многофункциональный беспилотник, который зарекомендовал себя как надежный инструмент для разведки и мониторинга. Аппарат полностью готов к работе и будет применяться по всей республике для патрулирования лесных массивов, раннего обнаружения пожаров, борьбы с браконьерством и охраны государственной границы.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.