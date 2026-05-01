Судьба «Ростовводоканала» решится после передачи акций донскому региону

Процесс должен занять не более полугода.

Окончательное решение по управлению ресурсоснабжающей организацией АО «Ростовводоканал» примут после завершения передачи акций в собственность донского региона. Об этом сообщает сетевое издание Donnews со ссылкой на ответ регионального министерства имущественных отношений.

Пока в правительстве области ждут окончания перехода актива под контроль государства — этот процесс займёт до полугода.

Напомним, в марте 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Ростовводоканала» Ростовской области. Осенью предприятие, которое более 20 лет принадлежало структурам, связанным с бывшим заместителем министра энергетики РФ Станиславом Светлицким, перешло под контроль государства.

Сам Станислав Светлицкий был осужден за мошенничество. В суде было установлено, что ресурсную компанию он получил незаконно. При этом выделявшиеся на поддержание федеральные субсидии расходовались не по назначению. «Ростовводоканал» работает, помимо донской столицы, в Батайске, а также в населенных пунктах Аксайского, Азовского и Мясниковского районов.