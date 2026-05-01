На территории Приамурья в 2026 году отремонтируют 180 километров дорог

Одним из главных объектов дорожной кампании станет расширение трассы, ведущей к аэропорту.

Ремонтные работы в 2026 году пройдут на 180 км трасс в Амурской области. Из них более 110 км будет обновлено при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил глава региона Василий Орлов.

В частности, одним из главных объектов дорожной кампании текущего года станет расширение до четырех полос трассы к аэропорту. На ней уже начались активные работы, а к осени 2027 года в эксплуатацию введут участок с 0-го по 6-й километр. Этой весной вводится в эксплуатацию участок с 16-го по 17-й километр, проходящий через поселок Аэропорт.

Помимо этого, большое внимание уделяется муниципалитетам области. С 2025 года начата реализация нацпроекта в опорных населенных пунктах — городах Белогорск, Тында и Свободный. Также треть средств дорожного фонда направляется на развитие дорог местного значения.

«Муниципалитетам доводятся соответствующие субсидии, и дальше уже муниципалитеты самостоятельно определяют приоритеты тех или иных дорог. Поэтому, жители, включайтесь в эту работу, будьте более активны, если считаете, что именно вашу дорогу нужно отремонтировать. В первую очередь работайте с муниципальными властями», — подчеркнул Василий Орлов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.