На территории Приамурья в 2026 году отремонтируют 180 километров дорог

В частности, одним из главных объектов дорожной кампании текущего года станет расширение до четырех полос трассы к аэропорту. На ней уже начались активные работы, а к осени 2027 года в эксплуатацию введут участок с 0-го по 6-й километр. Этой весной вводится в эксплуатацию участок с 16-го по 17-й километр, проходящий через поселок Аэропорт.