Техника, спасатели и квесты: как в Калининграде прошёл День пожарной охраны

На площади Победы 30 апреля прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню пожарной охраны России. В центре Калининграда развернулась интерактивная площадка с концертом, выставкой современной и раритетной пожарно-спасательной техники, а также конкурсами и показательными выступлениями.
Гости праздника могли примерить боевую одежду пожарных, поучаствовать в мастер-классах, пройти квест в дымокамере и познакомиться с работой служебных собак. Отдельную программу подготовили для детей.
Как это было — в фоторепортаже Юлии Власовой.
