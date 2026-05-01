Техника, спасатели и квесты: как в Калининграде прошёл День пожарной охраны

Праздничные мероприятия прошли на площади Победы 30 апреля.

На площади Победы 30 апреля прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню пожарной охраны России. В центре Калининграда развернулась интерактивная площадка с концертом, выставкой современной и раритетной пожарно-спасательной техники, а также конкурсами и показательными выступлениями.

Гости праздника могли примерить боевую одежду пожарных, поучаствовать в мастер-классах, пройти квест в дымокамере и познакомиться с работой служебных собак. Отдельную программу подготовили для детей.

Как это было — в фоторепортаже Юлии Власовой.

