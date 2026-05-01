В Туве проведут лесовосстановление на более чем 11 тысячах гектаров земли

Лесничества в Туве приступили к лесовосстановительным работам в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2026 году они планируют охватить более 11 тыс. га земли, что позволит достичь 100% баланса выбытия и воспроизводства лесов, сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования республики.
Во время лесокультурного сезона специалисты будут высаживать лиственницы и сосны, проводить мероприятия по естественному лесовосстановлению, а также сохранению подроста и молодняка деревьев. Эти меры направлены на устойчивое развитие лесных экосистем, повышение их устойчивости к внешним воздействиям и сохранение биологического разнообразия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.