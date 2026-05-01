Красноярцу дали 15 лет колонии за изнасилование своей дочери

Красноярца за изнасилование своей дочери осудили на 15 лет колонии с ограничением свободы на полтора года.
Приговор вынесли в Ленинском районном суде Красноярска за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста); п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
Согласно материалам дела, перед новогодними праздниками обвиняемый вместе со своими малолетними детьми, дочерью и сыном, отправился на дачу. Там он в период со 2 по 5 января 2026 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения неоднократно совершил насильственные и иные действия сексуального характера в отношении своей 12-летней дочери. Преступные действия начались в момент совместного посещения бани отца и его детей, после того как брат потерпевшей вышел, однако однажды он всё же стал свидетелем происходящего.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, давать показания отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. П. признан судом виновным в совершенных преступлениях, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.