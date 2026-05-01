В Туле отремонтируют участки четырех улиц

Работы уже начались на отрезке улицы Новомосковской.

Участки Красноармейского проспекта и улиц Новомосковской, Смирнова и Галкина общей протяженностью более 5 км отремонтируют в Туле в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

В частности, работы начались на отрезке улицы Новомосковской. Сейчас там выполняют фрезерование старого асфальтового покрытия. Там предусмотрено обновить полотно проезжей части, обустроить тротуары и остановочные площадки, заменить автопавильоны, установить знаки и нанести разметку.

«На Красноармейском проспекте существующая велодорожка после ремонта примет нормативные значения — увеличится ее ширина, она обособится от пешеходной дорожки. Установим соответствующие знаки. А на перекрестке с улицей Лейтейзена появятся диагональные пешеходные переходы», — сказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Владимир Маринин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

