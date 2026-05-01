Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «повышением пенсии»

Депутат Панеш предупредил россиян о новой схеме мошенников с «повышением пенсии».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы (фракция «ЛДПР»), заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил россиян о новой мошеннической схеме с «повышением пенсии».

«Первый звонок: мошенник представляется сотрудником отдела кадров прежнего места работы жертвы. Он сообщает о “повышении пенсии” и просит код из СМС, якобы для передачи данных в Пенсионный фонд. На этом этапе злоумышленник получает доступ к личному кабинету на Госуслугах или в банке. Второй звонок: спустя время жертве звонит “следователь ФСБ”. Он сообщает о попытках оформить кредит через личный кабинет банка», — рассказал Панеш «Ленте.ру».

Депутат добавил, что далее с пенсионером связывается «представитель ЦБ РФ», который убеждает, что деньги на счетах являются государственными и их нужно отправить в определенный офис, получить «протокол изъятия». Затем, по словам Панеша, средства обещают вернуть, но предупреждают, что операция засекречена и нельзя разглашать информацию. В итоге пенсионер теряет все сбережения.

