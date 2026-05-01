Умная и деловая: Белстат представил портрет работающей белоруски

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Самыми «женскими» сферами белорусской экономики являются здравоохранение, образование, услуги по временному проживанию, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также торговля, сообщили в Белстате.

Источник: Sputnik.by

Согласно информации статистического агентства, доля женщин в этих сферах составляет от 65% до 84,8%.

Больше всего представительниц прекрасного пола работают в здравоохранении — 84,8% и образовании — 83,5%.

При этом, исходя из представленной статистики, почти 66% женщин имеют не одну, а несколько занятостей. Почти 42% белорусок имеют высшее образование. Каждая вторая жительница страны занимает руководящую должность. Каждая девятая — ведет свой бизнес.

По данным Белстата, работающих женщин трудоспособного возраста незначительно, но больше, чем мужчин (85,6% по сравнению с 84,5%).

Усредненный портрет белорусской бизнес-леди показан в образе женщины 40 лет, замужней и с высшим образованием.