Умная и деловая: Белстат представил портрет работающей белоруски

Согласно информации статистического агентства, доля женщин в этих сферах составляет от 65% до 84,8%.
Больше всего представительниц прекрасного пола работают в здравоохранении — 84,8% и образовании — 83,5%.
При этом, исходя из представленной статистики, почти 66% женщин имеют не одну, а несколько занятостей. Почти 42% белорусок имеют высшее образование. Каждая вторая жительница страны занимает руководящую должность. Каждая девятая — ведет свой бизнес.
По данным Белстата, работающих женщин трудоспособного возраста незначительно, но больше, чем мужчин (85,6% по сравнению с 84,5%).
Усредненный портрет белорусской бизнес-леди показан в образе женщины 40 лет, замужней и с высшим образованием.