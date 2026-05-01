В Перми создали театрализованную экскурсию, посвященную военным медикам

В годы войны в Молотовской области (так ранее назывался Пермский край) было создано 149 эвакогоспиталей. 30 из них находились в самом Молотове. Госпитали работали в нынешних зданиях авиатехникума, Дягилевской гимназии, педагогического университета и многих больниц и школ.