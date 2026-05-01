В Перми создали театрализованную экскурсию, посвященную военным медикам

Экскурсия проходит по центральным улицам города.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Дня Победы в Перми создали театрализованную экскурсию, посвященную медикам и эвакогоспиталям в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны в Молотовской области (так ранее назывался Пермский край) было создано 149 эвакогоспиталей. 30 из них находились в самом Молотове. Госпитали работали в нынешних зданиях авиатехникума, Дягилевской гимназии, педагогического университета и многих больниц и школ.

Экскурсия проходит по центральным улицам города: Сибирской, 25 Октября, Петропавловской и Советской. Шесть сцен посвящены сохранению памяти о медиках пермских эвакуационных госпиталей и их труду в тылу, сообщили в администрации Перми.