Право на маркировку знаком «Сделано в России» получили 13 компаний Хакасии

Официальными участниками национальной программы «Сделано в России» стали 13 компаний в Хакасии. Поддержка предпринимателей реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
В списке тех, кто получил право маркировать продукцию знаком «Сделано в России», в основном представители агропромышленной отрасли региона. Теперь их товары получили право нести на упаковке, в документации и рекламных материалах узнаваемый символ — «птичку» в цветах российского триколора.
«“Сделано в России” — не просто знак, а паспорт качества, который открывает двери к международным контрактам, участию в крупнейших выставках и размещению на зарубежных маркетплейсах через инфраструктуру Российского экспортного центра. Это не просто право на логотип, а подтверждение того, что продукция наших производителей соответствует высоким стандартам качества и готова конкурировать на мировых рынках», — подчеркнула замдиректора центра «Мой бизнес» Хакасии, руководитель регионального центра поддержки экспорта Татьяна Бизюк.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.