В Самарской области 15 гидов подтвердили свою квалификацию

Подать заявление на прохождение аттестации можно на портале госуслуг.

Квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков 29 апреля успешно сдали 15 специалистов из Самарской области, сообщили в администрации губернатора региона. Это соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Подчеркивается, что у экскурсоводов также есть возможность подтвердить свои знания об отдельных муниципальных образованиях Самарской области и особо охраняемых природных территориях. Еще предусмотрен вариант выполнить практическое задание в рамках квалификационного экзамена на примере самостоятельно разработанного туристического маршрута.

Подать заявление на прохождение аттестации можно на едином портале государственных услуг. Перед отправкой документов необходимо получить предварительную консультацию по телефону +7 (846) 214−71−90 или электронной почте YurtaevaAY@samregion.ru с темой письма «Вопрос по аттестации».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.