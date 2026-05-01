Глава Следкома потребовал отчета о ходе дела с утонувшим воронежцем

Заявители напомнили, что в июле 2021 года житель Воронежской области утонул, спасая ребенка во время туристического похода. По мнению родственников погибшего, трагедия произошла по вине турфирмы. Якобы организаторы похода не укомплектовали группу нужным количеством спасательных жилетов, а инструктор не смог должным образом отреагировать на возникшую ситуацию. Но до настоящего времени никого к ответственности не привлекли.