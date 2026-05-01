Таблетка от подруги может убить: врач назвала 5 рисков самолечения

Привычка глотать таблетки «по совету подруги» или по интернет-рецепту может стоить волгоградцу жизни. Доктор Алена Парецкая в своем канале напомнила шокирующую статистику Всемирной организации здравоохранения: смертность от неконтролируемого приема лекарств занимает пятое место в мире. Этот показатель уступает только травмам, болезням сердца, онкологии и заболеваниям легких.
Многие жители региона уверены, что знают свой организм лучше врачей, но медицина говорит об обратном. Самая частая ошибка — бесконтрольный прием антибиотиков. Бактерии быстро привыкают к препарату, и лекарство перестает действовать.
Если же пациент сам меняет дозу или бросает пить таблетки при первом улучшении, бактерии становятся еще сильнее. В итоге, когда антибиотик действительно понадобится, он окажется бесполезным.
Не менее опасна аллергия. Ученые не нашли связи между дозой лекарства и риском реакции. Даже микроскопическая часть вещества может вызвать тяжелые последствия, которые невозможно предсказать заранее и трудно устранить без врача.
Серьезный удар по организму наносит так называемая «коктейльная терапия». Если человек принимает одновременно более пяти препаратов, оценить их совместимость и правильную дозировку может только специалист. В домашних условиях такой эксперимент часто приводит к серьезным осложнениям.
Кроме того, многие не подозревают о риске лекарственной зависимости. Даже обычные обезболивающие или «успокоительные» при неправильной схеме приема вызывают привыкание. Резкая отмена таких препаратов без помощи врача дается крайне тяжело.
И наконец, побочные эффекты возможны от любого лекарства. Предугадать реакцию организма невозможно, поэтому лечение должно проходить под контролем медика, который знает, как действовать в случае осложнений.
Врачи задаются вопросом: почему волгоградцы выбирают аптеку вместо поликлиники? Кто-то боится очередей, кто-то хочет сэкономить, а кто-то привык решать проблемы быстро. Но цена такой скорости может оказаться слишком высокой.
