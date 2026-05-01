Путин наградил коллектив «Строгановки» почетным знаком «За успехи в труде».

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова почетным знаком «За успехи в труде».
«За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов наградить почетным знаком Российской Федерации “За успехи в труде” коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова”, — говорится в указе президента.
Документ был опубликован на сайте официально опубликованных правовых актов.