Нижегородский СК организовал проверку по факту травмирования ребенка в автобусе

Поводом стало сообщение о том, что ребенка с инвалидностью зажало дверями автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет и прокуратура Нижегородской области начали проверки после того, как в автобусе пострадал ребенок. Информацию о случившемся оба ведомства выявили в ходе мониторинга СМИ и интернета.

Предварительно, инцидент произошел в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Мама со своим 9-летним сыном выходили из автобуса 38-го маршрута, но водитель закрыл дверь раньше, чем они успели покинуть салон. В этот момент ребенка и зажало створками. Сообщается, что мальчик имеет инвалидность.

Теперь следователи и прокуратура выясняют все обстоятельства случившегося. В рамках проверок будет дана правовая оценка тому, как соблюдались требования безопасности при перевозке пассажиров.