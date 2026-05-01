На Кадыкчанском разрезе разобрали более 4 тысяч кубометров породы

С начала спасательной операции на Кадыкчанском разрезе горнякам и спасателям удалось разобрать более четырех тысяч кубических метров горной массы. Из-под завалов извлечена одна из трех единиц техники, оказавшихся под обрушением. Люди до настоящего момента не обнаружены.
Работы на месте происшествия не прекращаются ни на час группировка сил и средств усилена, спасательная операция ведется в круглосуточном режиме.
Руководитель оперативного штаба поставил задачу с учетом текущей обстановки принять все необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности людей, задействованных в спасательных работах.
Ситуация на разрезе остается в центре внимания региональных властей и профильных ведомств. О ходе разбора завалов и возможных причинах происшествия будет сообщаться дополнительно.
Напомним, Кадыкчанский разрез расположен в Сусуманском городском округе Магаданской области. Обрушение горной массы произошло несколько дней назад, под завалами оказались три единицы техники. Точное число находившихся в них людей пока не установлено.