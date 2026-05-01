Россиянам рассказали, как избежать штрафов при жарке шашлыков на майских

В столице система организована через портал «Мосбилет», обычно слот составляет около четырех часов. Так, зону или беседку с мангалом в парке «Сокольники» можно арендовать в среднем за 8,9 тыс. рублей на несколько часов. Есть и бесплатные площадки в Битцевском лесу или Серебряном Бору. В Санкт-Петербурге таких мест почти нет: из-за жестких норм расстояния до деревьев обустроить зону для жарки в городских парках практически невозможно. В регионах ситуация проще — в Керчи или Новом Осколе администрации парков устанавливают десятки бесплатных мангалов для всех желающих.