Весенний поток «Школы фермера» стартовал в Новгородской области

Торжественное открытие весеннего потока «Школы фермера» прошло в Новгородской области, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Реализация таких обучающих программ отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Современный фермер — это не просто производитель сельскохозяйственной продукции, а универсальный специалист, который должен сочетать в себе множество профессий. Он и руководитель, и бухгалтер, и пчеловод, и овощевод, и животновод. Для успешного ведения фермерского дела необходимы разносторонние знания, которые можно получить в “Школе фермера”», — отметил заместитель министра сельского хозяйства Новгородской области Владимир Татаренко.
«Школа фермера» — совместный проект Министерства сельского хозяйства РФ и «Россельхозбанка». За время его реализации в Новгородской области современные знания и практический опыт сельхозпроизводства, ведения эффективного бизнеса в АПК получили 150 человек.
В текущем году в «Школе фермера» будут обучаться 30 слушателей, в том числе 6 членов семей участников СВО. По итогам обучения они защитят бизнес-планы и получат документы гособразца о повышении квалификации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.