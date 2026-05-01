Владимир Путин присвоил звание Героя Труда врачу Семену Спектору

С 1973 по 2005 год Семен Исаакович Спектор возглавлял Свердловский госпиталь для ветеранов войн. В этом году стало известно, что медицинское учреждение получит имя легендарного врача. Также к 90-летнему юбилею Семена Исааковича (25 июля) в его кабинете создадут мемориальный музей.