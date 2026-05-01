«Водоканал» предупредил о мошеннических звонках от имени сотрудников предприятия

«Выявлены случаи, когда неопознанные лица звонят жителям, представляются сотрудниками ГП КО “Водоканал”, сообщают об отключениях воды в разных местах Калининграда в праздничные дни и просят указать код присланный по смс. Областной “Водоканал” не осуществляет информированием жителей по телефону о наступлении аварийных ситуаций и тем более не требует предоставить данные из смс», — предупреждают в сообщении.