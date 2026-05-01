Пожилых людей в Челябинской области научат пользоваться мессенджерами

Представителей старшего поколения из Челябинской области приглашают на бесплатный курс по использованию мессенджеров, который стартует 4 мая. Занятия организованы в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития региона.
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (351) 778−66−77. За 10 занятий слушатели освоят современные способы общения через мессенджеры, в том числе в «Максе», научатся совершать видеозвонки, отправлять голосовые и видеосообщения. В программе курса предусмотрена и практическая часть. Опытные спикеры и волонтеры помогут слушателям разобраться в интерфейсе популярных приложений и расскажут о полезных функциях.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.