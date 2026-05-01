Пенсионерам вернули льготу: билеты на электрички — вдвое дешевле

Льгота действует на период сезонных сельскохозяйственных работ. Она предусмотрена указом президента от 29 апреля 2011 года № 176 «О государственной поддержке пенсионеров».
Как получить скидку
Чтобы купить билет со скидкой, нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения.
Удостоверение также нужно иметь при себе во время поездки.
Где оформить льготный билет
Купить билет со скидкой можно:
в билетных кассах, на сайте pass.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также через терминалы самообслуживания.
Где скидка не действует
Льгота не распространяется на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональные линии с нумерованными местами, а также поезда городских линий.
Сезонная скидка для пенсионеров действует в Беларуси ежегодно в период дачных и сельскохозяйственных работ — с 1 мая по 31 октября. Она позволяет пенсионерам дешевле добираться до дач и участков на региональных поездах экономкласс.