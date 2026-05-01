В Беларуси пенсионерам предоставили с 1 мая скидку 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса

Белорусская железная дорога сообщила, что пенсионеры с 1 мая могут ездить на региональных поездах экономкласса со скидкой 50%.
Такая скидка дается гражданам, достигших пенсионного возраста, с 1 мая по 31 октября 2026 года в период сезонных сельскохозяйственных работ. Чтобы купить билет со скидкой, надо предъявить оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки.
При этом следует учесть, что такая льгота не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, а также при проезде в поездах городских линий.
