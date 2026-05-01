Условный срок за махинации получил экс-полицейский в Нижнем Новгороде

Установлено, что с 2017 по июнь 2020 года осужденный помогал готовить фальшивые документы другим фигурантам. Их дела выделены в отдельные производства и сейчас рассматриваются в суде. По этим бумагам списывали транспорт и оформляли ремонт оборудования под видом улучшения. Таким образом ведомству был причинен ущерб более чем на два миллиона рублей. Кроме того, он составил завышенную смету на капитальный ремонт административного здания управления, из-за чего из бюджета переплатили свыше 600 тысяч рублей.