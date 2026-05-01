Бастрыкину пожаловались на невыносимые условия жизни в многоэтажках Уфы

Он запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей.

Жильцы многоквартирных домов на улице Тухвата Янаби в Уфе пожаловались главе Следкома России Александру Бастрыкину на невыносимые условия жизни. Они сообщили о ненадлежащем обслуживании и неудовлетворительном содержании их многоквартирных домов, построенных в 1958—1960 годах.

Люди жалуются, что здания давно находятся в аварийном состоянии: разрушаются фасады, фундаменты и стены, а из-за дырявой кровли квартиры регулярно затапливаются. Несмотря на многократные обращения во все инстанции, ремонтные работы так и не начали.

По данному факту следственными органами СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о принимаемых мерах по организации ремонта в проблемных домах. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.