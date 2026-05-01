В Батайске задержали подозреваемого в повреждении памятника Ленину

Мужчину в алкогольном опьянении сейчас опрашивают в полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске полицейские задержали подозреваемого в вандализме после сообщения о повреждении памятника Ленину. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел 1 мая в городском парке. Неизвестные разбили плитку с надписью на постаменте и скрылись. Кадры с места прислали местные жители. По словам очевидцев, памятник уже огородили, в ближайшее время начнется ремонт.

Полицейские изучили запись с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Вандала доставили в отдел. Правоохранители выясняют все обстоятельства. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

