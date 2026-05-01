В кубанской станице Новосергиевской обновят около 4 км водопроводных сетей

Это обеспечит качественным водоснабжением около 1000 местных жителей.

Участки водопроводных сетей общей протяженностью около 4 км обновят в станице Новосергиевской Краснодарского края, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как рассказал руководитель ведомства Денис Сорокалетов, подрядчик уже уложил новые трубы и подключил их к сетям на отрезках по улицам Советской, Садовой и переулку Театральному. В общей сложности там восстановили 1,8 км коммуникации. Также работы проведут на объектах, расположенных по переулкам Молодежный, Мира и Новый, улицам Пролетарская, Южная и Западная.

Завершить ремонт планируют до конца первого полугодия. Подчеркивается, что в результате качественным водоснабжением обеспечат около 1000 жителей станицы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.