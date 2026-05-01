На землях лесного фонда Астраханской области завершили весенние посадки

На площади 55 га укоренили более 150 тыс. сеянцев лесных культур.

Источник: Национальные проекты России

Весенние посадочные работы завершили на территориях лесного фонда Астраханской области, сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды региона. Мероприятия приурочены к международной акции «Сад памяти» и организованы при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».

В общей сложности на площади 55 га укоренили более 150 тыс. сеянцев лесных культур. Молодые растения появились на территориях Левобережного, Правобережного, Восточнодельтового и Западнодельтового лесничеств. В качестве посадочного материала использовали сеянцы вяза, джузгуна, тамарикса и ясеня, выращенные в питомниках лесхозов. Для лучшей приживаемости работы проводили в период прохладной и дождливой погоды.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.