В Подмосковье подали более 700 онлайн-заявок в школу приемных родителей

Как рассказали в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи, в Подмосковье есть ряд требований к людям, которые планируют оформить опеку. Для этого нужно быть совершеннолетним, дееспособным, не иметь судимости за тяжкие преступления, иметь подходящее жилье и доход. Также кандидаты должны пройти подготовительные курсы в школе приемных родителей.