В Подмосковье подали более 700 онлайн-заявок в школу приемных родителей

Жители Московской области с начала 2026 года подали более 700 онлайн-заявок на запись в школу приемных родителей, которая создана в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Как рассказали в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи, в Подмосковье есть ряд требований к людям, которые планируют оформить опеку. Для этого нужно быть совершеннолетним, дееспособным, не иметь судимости за тяжкие преступления, иметь подходящее жилье и доход. Также кандидаты должны пройти подготовительные курсы в школе приемных родителей.
Возможность подать онлайн-заявку на обучение доступна в разделе «Запись в школу приемных родителей» на региональном портале госуслуг. Решение о зачислении поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.