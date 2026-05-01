Компания из Югры вошла в число лауреатов Евразийской премии в области БАС

Югорское предприятие стало одним из лауреатов Евразийской премии в области беспилотных авиационных систем (БАС), сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития автономного округа. Развитие сферы беспилотников является одной из задач нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Уточним, что звание лауреата досталось предприятию «Оператор инфраструктуры БАС». Эксперты высоко отметили итоги работы компании за 2025 год. По их мнению, предприятие внесло большой вклад в создание и развитие инфраструктуры идентификации и контроля БАС.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.