Глава Башкирии поздравил жителей республики с Праздником весны и труда.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Праздником весны и труда. Глава региона отметил, что этот праздник является данью уважения ветеранам, труженикам тыла, которые прошли войну, восстановили страну из руин и заложили основы для ее будущего развития.
«Как и в Великую Отечественную войну, сегодня предприятия республики, наши труженики активно помогают фронту. Мы живем по принципу #ВСЕДЛЯПОБЕДЫ. Переломный момент в истории России мы проходим с достоинством, которым, уверен, будут гордиться и последующие поколения. Обращаюсь к молодым ребятам. Я убежден, что самое ценное, что может делать человек, — трудиться на благо родного края, страны, на благо своей семьи. Строить, созидать, создавать условия для развития», — сказал Глава республики.
Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии посетить музей трудовой доблести в Уфе.
«Там, где раньше был пустырь, теперь музей под открытым небом. В нем постоянно появляются новые экспонаты — яркие примеры трудовых подвигов нашего народа. Обязательно приходите сюда с детьми — здесь есть что смотреть и чем восхищаться», — подытожил руководитель региона.