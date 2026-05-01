В Пермский край прибыл поезд «Эшелон Победы»

Поезд «Эшелон Победы» прибыл в Пермский край 1 мая, сообщают читатели сайта perm.aif.ru.
Проект «Эшелон Победы» создан для сохранения памяти о подвиге советского народа и о работе железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны.
1 мая Пермь стала первой станцией на маршруте. Поезд стоял в городе два часа, а после отправился на север. Вечером «Эшелон Победы» также остановится в Кунгуре, посетить его можно будет с 18:30 до 21:05.
Во время стоянки жители региона могут зайти внутрь, послушать экскурсоводов и сделать фотографии.