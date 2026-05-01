Оплата ЖКХ изменится с 1 мая: новые строки и правила

С 1 мая 2026 года волгоградцы, как и все жители регионов России, получат квитанции за коммунальные услуги нового образца. Изменения коснутся не только внешнего вида платежек, но и порядка расчетов за некоторые ресурсы.
Юристы предупреждают: структура выплат станет более детальной, чтобы жители четко понимали, за что именно они платят.
Главное нововведение — переход на прямые договоры с гарантирующим поставщиком электроэнергии. В Волгоградской области это означает, что собственники жилья теперь автоматически заключают соглашения с энергосбытовой компанией.
Бумажные документы подписывать не нужно, договоры начинают действовать без ограничений по сроку. Однако оплата электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) по-прежнему будет проходить через управляющие компании.
Первые квитанции с новыми данными волгоградцы увидят в июне — в них уже будет указан новый лицевой счет для оплаты света. Показания счетчиков теперь нужно передавать строго с 15 по 26 число каждого месяца любым удобным способом.
Сама платежка за май станет гораздо подробнее. В ней появятся отдельные строки за уборку, ремонт, вывоз мусора и обслуживание счетчиков. Сумма за содержание и ремонт общедомового имущества также разобьется на конкретные позиции. Это поможет прозрачнее видеть расходы и контролировать начисления льгот и перерасчетов.
Кроме того, с мая меняются правила регистрации. Представители коренных малочисленных народов, ведущие кочевой образ жизни, смогут прописываться по адресу местной администрации на своем маршруте. Если кочевье прекратится, регистрацию аннулируют, -пишет Пятый канал.
