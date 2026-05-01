На территории Карачаево-Черкесии завершили учет диких животных

Полевой этап учета диких животных завершился во всех охотничьих угодьях на территории Карачаево-Черкесии. Работы проводились в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Учет провели на 348 специализированных участках. Общая площадь исследований составила более 1 млн га. Специалисты регистрировали все суточные следы и визуальные встречи охотничьих видов: копытных, хищников и пушных зверей, а также боровой и водоплавающей дичи. Это позволяет определить не только численность, но и видовой состав, плотность населения животных.
Заполненные карточки учета уже направлены в Федеральный центр развития охотничьего хозяйства. Анализ и официальные результаты будут получены в ближайшее время, однако уже можно сказать, что популяции остаются в стабильном состоянии.
