Токарю из Воронежа присвоили звание Героя Труда РФ

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда

Токарю воронежского предприятия ООО «Электронспецтехника» Анатолию Свиридову присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Высокое звание, которое присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и обществом, в этом году получили пять человек. Помимо Свиридова, звание присвоено начальнику лаборатории АО «НИИхиммаш» Леониде Бобе, актрисе Марине Нееловой, гендиректору АО «Мостострой-11» Николаю Руссу и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.