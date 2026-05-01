Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени определили лучших юных техников и инновационных лидеров региона

На конкурс было представлено 30 проектов.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры» прошел 24 апреля в Тюмени в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер», который выступил в качестве организатора этапа.

Участниками очного этапа стали школьники и молодые разработчики из Тюмени, Тобольского и Ишимского муниципальных округов. На конкурс было представлено 30 проектов технической и естественнонаучной направленности от 36 участников. Защита работ проходила в формате публичных презентаций перед экспертной комиссией.

Конкурс объединил разработки в области медицины, информационных технологий, инженерии, транспорта, агротехнологий, популяризации науки и сохранения традиционных ценностей. Представители экспертной комиссии отметили высокий уровень подготовки участников и практическую значимость проектов.

По итогам конкурса были определены победители, которые представят Тюменскую область на финальном этапе Всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры». Финал состоится 30 октября в Москве.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.