В Тюмени определили лучших юных техников и инновационных лидеров региона

Региональный этап всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры» прошел 24 апреля в Тюмени в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер», который выступил в качестве организатора этапа.
Участниками очного этапа стали школьники и молодые разработчики из Тюмени, Тобольского и Ишимского муниципальных округов. На конкурс было представлено 30 проектов технической и естественнонаучной направленности от 36 участников. Защита работ проходила в формате публичных презентаций перед экспертной комиссией.
Конкурс объединил разработки в области медицины, информационных технологий, инженерии, транспорта, агротехнологий, популяризации науки и сохранения традиционных ценностей. Представители экспертной комиссии отметили высокий уровень подготовки участников и практическую значимость проектов.
По итогам конкурса были определены победители, которые представят Тюменскую область на финальном этапе Всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры». Финал состоится 30 октября в Москве.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.