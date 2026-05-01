На Карачаровском острове в Саратовской области высадили сеянцы деревьев

Специалисты Заволжского лесхоза Саратовской области высадили сеянцы лиственных пород деревьев на Карачаровском острове, сообщили в региональном минприроды. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Посадочный материал, а также всю необходимую лесопосадочную технику и инвентарь, а это трактор с посадочной машиной и мечи Колесова, мы перебросили на остров с помощью буксирного судна. Бригада работников добиралась на маломерном судне», — поделился директор лесхоза Максим Милкин.
Работы на острове провели в два этапа. А всего по поручению губернатора Романа Бусаргина за год в регионе восстановят лес на площади не менее 4 тысяч гектаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.