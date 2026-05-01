С начала года жители Тверской области заключили 363 социальных контракта

Возможностями социального контракта в первом квартале 2026 года воспользовались 363 жителя Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья».
Соцконтракт предназначен для тех, чей среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. Им единовременно предоставляется выплата до 350 тысяч рублей. Средства можно направить на закупку оборудования, материалов, расходных средств для открытия своего дела. Также можно получить финансовую поддержку на обучение или повышение квалификации.
В первом квартале 2026 года в Тверской области большую часть соцконтрактов заключали для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Специалисты центра «Мой бизнес» провели с жителями региона 259 консультаций.
Отметим, что участники специальной военной операции активно заключают соцконтракты. С 2026 года они могут получить его без оценки среднедушевого дохода.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.