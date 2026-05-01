В районе улиц Карла Маркса и Леонова в Калининграде в течение месяца будут отключать светофоры

В этот период специалисты заменят оборудование и переложат электрокабели.

В районе улиц Карла Маркса и Леонова в Калининграде в течение месяца будут отключать светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кратковременные отключения светофоров ожидаются с 1 по 29 мая. В этот период специалисты заменят оборудование и переложат электрокабели. Светофоры будут отключать на улицах Карла Маркса, Комсомольской, Леонова и Фестивальной аллее.

«В связи с большими объёмами предстоящих работ и поддержанием безопасности движения эти светофорные объекты в течение мая будут отключать периодически, на час-два в течение дня. Всех участников движения просят быть особенно внимательными друг к другу на время отключения светофоров», — отметили в администрации.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше