В районе улиц Карла Маркса и Леонова в Калининграде в течение месяца будут отключать светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Кратковременные отключения светофоров ожидаются с 1 по 29 мая. В этот период специалисты заменят оборудование и переложат электрокабели. Светофоры будут отключать на улицах Карла Маркса, Комсомольской, Леонова и Фестивальной аллее.
«В связи с большими объёмами предстоящих работ и поддержанием безопасности движения эти светофорные объекты в течение мая будут отключать периодически, на час-два в течение дня. Всех участников движения просят быть особенно внимательными друг к другу на время отключения светофоров», — отметили в администрации.