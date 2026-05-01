Школы и детсады Калининградской области сдали более 5 тонн вторсырья

Свыше 5 тонн вторсырья было сдано на переработку школами и детскими садами Калининградской области с начала года, сообщили в пресс-службе правительства региона. Формирование системы раздельного сбора мусора отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Площадки раздельного сбора отходов организованы в 50 региональных школах и детских садах. Также областные образовательные учреждения активно вовлекают в систему раздельного накопления мусора. За последнюю неделю в апреле школьники и воспитанники детских садов собрали и направили на переработку свыше 2 тонн вторсырья.
«Мы видим, как раздельный сбор отходов из сложной концепции превращается в естественную ежедневную привычку для юных жителей нашего края. Внедрение системы в образовательных учреждениях — это не просто установка контейнеров, это воспитание поколения ответственных граждан, для которых забота о природе является нормой жизни. Тот факт, что ребята собирают тонны вторсырья, доказывает: молодежь активно формирует экологическую культуру региона», — отметил депутат законодательного собрания Калининградской области Алексей Мендрик.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.