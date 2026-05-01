Спортзал в Крыму благодаря господдержке оснастили «умными» тренажерами

Это стало возможным, поскольку региональный гарантийный фонд предоставил владельцу бизнеса поручительство.

Владелец спортзала в Симферополе приобрел «умные» тренажеры благодаря поручительству Крымского гарантийного фонда, сообщили в министерстве экономического развития республики. Поддержка бизнеса — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Крымский гарантийный фонд, в частности, предоставил предпринимателю поручительство в размере 3,25 млн рублей. Благодаря этому владелец спортзала смог привлечь 5 млн рублей в виде кредитных средств.

Приобретенные «умные» тренажеры оснащены экранами и датчиками. Благодаря этому посетители спортзала смогут персонализировать свои занятия через специализированные приложения. Закупленное оборудование позволит привлечь новых клиентов. Также ожидается, что оно поможет существенно расширить возможности тренировочного процесса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

