Спортзал в Крыму благодаря господдержке оснастили «умными» тренажерами

Владелец спортзала в Симферополе приобрел «умные» тренажеры благодаря поручительству Крымского гарантийного фонда, сообщили в министерстве экономического развития республики. Поддержка бизнеса — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Крымский гарантийный фонд, в частности, предоставил предпринимателю поручительство в размере 3,25 млн рублей. Благодаря этому владелец спортзала смог привлечь 5 млн рублей в виде кредитных средств.
Приобретенные «умные» тренажеры оснащены экранами и датчиками. Благодаря этому посетители спортзала смогут персонализировать свои занятия через специализированные приложения. Закупленное оборудование позволит привлечь новых клиентов. Также ожидается, что оно поможет существенно расширить возможности тренировочного процесса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.