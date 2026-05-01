Созданная в Самаре ракета-носитель «Союз-5» впервые стартовала с Байконура

Пуск прошел в штатном режиме. По данным госкорпорации «Роскосмос», первая и вторая ступени ракеты отработали без замечаний, а габаритно-массовый макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию и после выполнения программы упал в заранее закрытом районе Тихого океана. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов назвал этот запуск особым событием. Он уточнил, что вывод полезной нагрузки составил ровно 9,5 минуты, а ключевой особенностью «Союза-5» является высочайшая точность выведения грузов на орбиту.