Созданная в Самаре ракета-носитель «Союз-5» впервые стартовала с Байконура

Первый испытательный пуск новейшей российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» состоялся 30 апреля 2026 года в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур. Эта ракета, разработанная и произведенная самарским РКЦ «Прогресс», также известна под названиями «Иртыш» и «Сункар» и призвана заменить устаревающие носители, включая линейку «Союз-2», а также украинские «Зениты».
Пуск прошел в штатном режиме. По данным госкорпорации «Роскосмос», первая и вторая ступени ракеты отработали без замечаний, а габаритно-массовый макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию и после выполнения программы упал в заранее закрытом районе Тихого океана. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов назвал этот запуск особым событием. Он уточнил, что вывод полезной нагрузки составил ровно 9,5 минуты, а ключевой особенностью «Союза-5» является высочайшая точность выведения грузов на орбиту.
«Союз-5» — это двухступенчатая ракета высотой около 64 метров. Ее первая ступень оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ, вторая — двигателем РД-0124МС. Грузоподъемность новой ракеты вдвое превышает показатели предшественников: она способна выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Среди других преимуществ — удешевление стоимости выведения грузов и использование экологически чистых компонентов топлива (керосина и жидкого кислорода).
В успешном старте ракеты, которая должна вывести российские космические программы на принципиально иной уровень, есть огромная заслуга и трудового коллектива РКЦ «Прогресс», создавшего саму ракету. Ранее, 21 января, сотрудники РКЦ «Прогресс» за обеспечение работ по своевременной отправке «Союза-5» на космодром уже были поощрены Благодарственными письмами полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал этот пуск событием, которое уже вошло в историю космонавтики, и подчеркнул заслугу специалистов региона: «Низкий поклон инженерам, технологам, рабочим, испытателям — всем, кто участвовал в создании “Союза-5”. Эта ракета должна вывести российские космические программы на принципиально иной уровень». Глава области также отметил, что Самарская область вновь подтвердила статус космической столицы России.