Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость бензина в Ростовской области достигла 68,31 рубля

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области продолжают расти цены на топливо. За период с 21 по 27 апреля стоимость бензина и дизеля снова увеличилась, следует из актуальных данных Росстата.

Средняя цена литра бензина в регионе достигла 68,31 ₽ против 68,27 ₽ неделей ранее. Бензин марки АИ-92 подорожал на четыре копейки до 63,81 ₽ за литр. АИ-95 прибавил три копейки и теперь стоит в среднем 70,62 ₽

Самым дорогим остается АИ-98: его цена выросла до 92,72 ₽ за литр. Дизельное топливо также показало рост с 73,03 до 73,12 ₽ за литр.