В Калининграде из-за аварии на ул. Лейтенанта Яналова заблокировано движение трамваев № 5

Из-за аварии на улице Лейтенанта Яналова временно изменена схема движения трамваев маршрута № 5. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП).
«Трамваи данного маршрута временно следуют по пл. Победы, пр-ту Мира до конечной станции “Парк “Центральный”. Исключено движение по пр-ту Советскому, ул. Фестивальная аллея”, — говорится в сообщении.
Дополнено в 15:34: В ЦОДИПП сообщили о восстановлении движения трамваев маршрута № 5.
